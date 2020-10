Per riuscirci ed evitare di trovarsi in perdita, PostFinance deve migliorare l’efficienza dei costi. Entro la fine del 2021 è pertanto prevista una riduzione di circa 130 impieghi a tempo pieno. In questo contesto sarà avviata una procedura di consultazione. Il comitato di direzione di PostFinance verificherà costantemente le proposte pervenute e a fine novembre deciderà in via definitiva se e in quale misura saranno attuati gli interventi previsti.