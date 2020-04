A una settimana dal lancio del piano di aiuti per le aziende, in Svizzera si suppone che siano oltre 40.000 i crediti concessi alle PMI, per un ammontare di almeno 8 miliardi di franchi. Il Ticino, pur essendo la regione più colpita dal coronavirus, rappresenta un decimo delle richieste, anche in termini di volumi.

«È stata una settimana molto impegnativa - commenta Fabrizio Cieslakiewicz, direttore di BancaStato Ticino -. La nostra “task-force” e la nostra “amministrazione crediti” hanno lavorato anche sabato scorso. L’afflusso di richieste è però un po’ calato negli ultimi giorni e questo ci sta aiutano a rispondere alla clientela in tempi brevi. In totale le richieste sono state 1.200 per 160 milioni di franchi (tre giorni fa, lunedì mattina, il 30 aprile, ammontavano a 50 milioni, ndr)....