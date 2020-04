Dopo un 2019 eccezionale per le casse pensioni, con rendimenti sopra l’11%, il crollo delle Borse di marzo ha ripercussioni serie. Nel 1. trimestre il rendimento è stato negativo, ossia del -7,77%. Tutte le categorie di attivi hanno chiuso in rosso, ad eccezione delle obbligazioni in franchi svizzeri, come emerge da un’analisi della fondazione Swisscanto. Ciò annullato le riserve accumulate nel 2019, «a causa del simultaneo crollo della maggior parte delle classi di attivi». Il grado di copertura invece è crollato al 108,9% per le casse pensioni private (dal 118,7% a fine 2019), e al 102,8% per le pubbliche (contro il 112% di tre mesi prima). Tuttavia secondo Swisscanto solo l’8,6% delle casse pensioni private e il 25,6% delle istituzioni pubbliche (quasi il doppio da fine 2019) è attualmente...