Il 2019 verrà ricordato come un anno eccezionale per le casse pensioni (e per i loro affiliati). Secondo un’analisi di UBS, i rendimenti medi si sono attestati all’11,07%, dopo il -3,28% dell’anno precedente e a fronte di una media del +4,80% nell’ultimo decennio. La maggior parte dei rendimenti proviene dal comparto azionario (+30,45% svizzero e +22,87% estero) e private equity...