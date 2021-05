Previsioni OCSE corrette al rialzo: crescita più sostenuta in Svizzera

L’organismo ha anche corretto al rialzo le sue previsioni per l’economia globale del pianeta, che dovrebbe crescere del 5,8% nell’anno in corso, 0,2 punti in più di quanto ipotizzato in marzo. Per il 2022 si scommette su +4,4% (0,4 punti in più rispetto a due mesi or sono). La capo economista Laurence Boone ha comunque sottolineato che la crisi del coronavirus non è da considerare finita. Preoccupante, a suo avviso, è che le economie emergenti e i paesi più poveri non ricevano abbastanza vaccini.