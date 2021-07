Commercio al dettaglio: in crescita il giro d’affari nel mese di maggio

svizzera

In termini reali - ossia tenendo conto del rincaro - il fatturato corretto in base all’effetto dei giorni di vendita e dei giorni festivi è cresciuto del 2,8% nel confronto con maggio 2020 mentre rispetto ad aprile è sceso dell’1,8%, indica l’Ufficio federale di statistica (UST) in un comunicato odierno