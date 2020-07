I prezzi dei viaggi forfetari internazionali e degli ortaggi sono aumentati, come pure quelli dell’olio da riscaldamento. Hanno per contro registrato un calo i prezzi dei trasporti aerei e dei pernottamenti in albergo.

I prezzi dei prodotti indigeni sono rimasti invariati rispetto a maggio e diminuiti dello 0,3% rispetto a giugno 2019. Stessa tendenza per quanto riguarda i prodotti importati, che sono allo stesso livello dello scorso mese ma in flessione del 4,2% su base annua.

Per queste categorie, l’andamento dei prezzi dei prodotti rilevati è stato imputato ai prezzi mancanti della medesima categoria, cosicché i prezzi mancanti non esercitano nessuna influenza sui risultati. Ad eccezione di queste posizioni del settore turistico, indica l’UST, in giugno la qualità delle rilevazioni per l’IPC corrisponde agli standard abituali.