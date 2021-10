Cereali, oli vegetali, carne, latticini, zucchero: la FAO (l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) lancia l’allarme. Le quotazioni alimentari mondiali in settembre sono aumentate ancora, avvicinandosi ai massimi di dieci anni fa. L’indice dei prezzi FAO, che traccia appunto le materie prime alimentari più scambiate a livello globale, il mese scorso ha registrato una media di 130 punti, il livello più alto dal settembre 2011, con un rincaro del 33% rispetto a dodici mesi fa. Ma cosa significa questo per il carrello della spesa e per l’inflazione, che sta aumentando in diverse zone del mondo? «Il rincaro si inserisce nel quadro più ampio dell’aumento dei prezzi delle commodities, ma va contestualizzato», ci spiega Gian Lugi Mandruzzato, senior economist della...