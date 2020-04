L’attuale pandemia di coronavirus non ha ancora spiegato tutti i suoi effetti nefasti: secondo la società di consulenza immobiliare Fahrländer Partner, nel primo trimestre del 2020 i prezzi degli appartamenti e delle case unifamiliari hanno infatti continuato a crescere. Ma il futuro sembra meno roseo.

Il movimento al rialzo ha interessato in particolare gli oggetti più lussuosi. Il mercato nel suo complesso non ha ancora risentito degli effetti della crisi del coronavirus, precisa il comunicato.

Tra gennaio e fine marzo i prezzi degli appartamenti sono aumentati di quasi il 2,2% rispetto a fine 2019, mentre i prezzi delle case unifamiliari sono saliti di circa il 2,7%. Il trend dell’ultimo trimestre 2019 è quindi proseguito anche nel nuovo anno, in particolare per i beni di lusso.

Il prezzo di un appartamento di lusso di 180 metri quadri in una posizione privilegiata ha registrato in media una progressione del 3,7% rispetto al trimestre precedente. Per le case unifamiliari con una superficie abitabile di 900 metri quadrati in questo segmento i prezzi sono cresciuti del 3,3%.

Sono aumentati anche i prezzi delle case unifamiliari di standard inferiore: del 2,7% nel segmento medio e dell’1,9% per un immobile più semplice.

Dal punto di vista geografico, i prezzi degli appartamenti occupati dai proprietari sono aumentati in quasi tutte le regioni della Svizzera. Gli unici cali sono stati registrati nella Svizzera meridionale, sia per i condomini (-0,6%) che per le case unifamiliari (-0,2%).

In considerazione dell’attuale crisi sanitaria ed economica causata dal coronavirus, la società di consulenza non è attualmente in grado di fare previsioni. La pandemia non ha lasciato traccia dell’andamento dei prezzi, giacché le misure adottate dal Consiglio federale sono state introdotte solo alla fine del periodo in esame.

Farhländer Partner crede che acquirenti e venditori saranno più propensi ad attendere gli sviluppi della crisi. La durata delle misure di contenimento della pandemia e i loro effetti sull’economia saranno in ultima analisi i fattori decisivi.

