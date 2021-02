Il rally del petrolio continua, portando il Brent quotato a Londra oltre la soglia dei 60 dollari al barile, come non accadeva dal gennaio 2020, alla vigilia dell’avvio della pandemia globale.



Ieri in serata il prezzo del Brent era di 60,37 dollari al barile, segnando +16,50% da inizio anno, e quello del WTI americano, a 57,90 dollari, con un +19,15 sempre da inizio anno.

A spingere la quotazione sono stati diversi fattori. Da un lato le recenti statistiche indicano bassi livelli delle riserve in tutta l’area OCSE che, nel corso dell’estate, potrebbero scendere sotto la media degli anni 2015-2019. Questo dato è importante, perché rappresenta per l’Arabia Saudita, leader dell’OPEC+, che ha tagliato, nei nove mesi di “austerità produttiva” in misura ben maggiore rispetto agli altri membri dell’organizzazione, il benchmark di riferimento della sua strategia di mercato. A tale riguardo va notato come il livello di adesione dei membri OPEC+ nei confronti dei tagli di produzione concordati sia stata elevato, raggiungendo il massimo storico del 99%.



A sostenere le quotazioni è stato poi l’ottimismo circa gli effetti positivi dei vaccini sulla diffusione del Coronavirus, che dovrebbero favorire un certo ritorno alla normalità e quindi un aumento della domanda. Vi sono poi le attese per il programma di stimolo economico di 1,9 trilioni di dollari che il Presidente Biden ha approvato ed il Parlamento di Washington sta discutendo.



Vi sono poi elementi legati alla geopolitica. Lo stesso Presidente Biden ha alzato i toni nei confronti dell’Iran, allontanando la possibilità di un ritorno alle trattative e di un allentamento delle sanzioni imposte a Teheran. Non da ultimo va considerata la caduta della produzione dell’Algeria e la situazione sempre confusa che regna in Libia, con scioperi, chiusure delle infrastrutture portuali e sabotaggi degli oleodotti che di fatto bloccano l’export del Paese.



Va notato, a livello macroeconomico, come l’aumento dei prezzi petroliferi si accompagni ad un aumento parallelo dei prezzi di molte altre materie prime, ad iniziare da quelle agricole-alimentari, e ad una salita dei rendimenti dei titoli pubblici USA: un mix che potrebbe condurre ad una risalita dell’inflazione, seppur limitata, nella seconda parte dell’anno.



Per quanto riguarda il mercato del greggio, tuttavia, secondo alcuni operatori i prezzi più alti potrebbero anche determinare fratture fra i membri OPEC+, inducendo alcuni, Russia in testa, ad aumentare la produzione traendo vantaggio dalle favorevoli condizioni del momento. La tensione fra Riyahd e Mosca in termini di strategia di prezzo e di mercato è stata risolta diplomaticamente in occasione delle ultime riunioni OPEC+, che hanno portato ad accordi di facciata, ma il fuoco del contrasto continua a covare sotto la cenere. Russia ed altri membri, fra cui gli Emirati Uniti, potrebbero chiedere aumenti di produzione; inoltre una parte del greggio al momento stoccato in depositi terrestri e su petroliere potrebbe a questo punto prendere la via del mercato.



Per il momento l’ampiezza e la velocità della risalita delle quotazioni ha sorpreso molti analisti ed ha recato beneficio anche ai titoli delle società petrolifere penalizzate nel corso del 2020.



Una variabile fondamentale cui il mercato guarda è rappresentata dallo shale oil statunitense. Il “nuovo corso” del Presidente Biden, anche in campo energetico, non pare favorire questo settore, il cui livello di produzione è sceso di oltre il 15% negli ultimi 12 mesi, e che naviga finanziariamente in acque alquanto agitate, dopo aver perso il sostegno di Wall Street e degli investitori istituzionali in genere. Con un ritorno verso quotazioni più elevate, molte società si salveranno e forse torneranno a generare utili. Ma gli investimenti sono mancati negli ultimi anni, la tecnica del fracking è particolarmente inquinante, invisa agli ecologisti, alla Casa Bianca ed a molti governatori, il maxi-oleodotto Keystone fra Canada, raffinerie e porti del Golfo del Messico è stato bloccato, così come la ricerca di nuovi giacimenti. La produzione USA, che aveva raggiunto un massimo di 13 milioni di barili giornalieri a fine 2019, oggi si aggira fra i 10 e gli 11 dopo essere scesa fino ad 8, e le previsioni volgono di nuovo in negativo. Il miraggio dell’indipendenza energetica si allontana ed il rapporto con i Paesi del Golfo si fa così più “delicato”, mentre Biden blocca le forniture di armi a Riyahd ma i missili Houthi, cioè iraniani, continuano a piovere sulle infrastrutture saudite.

