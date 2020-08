Primo semestre positivo per Raiffeisen, nonostante la crisi del coronavirus: i ricavi netti complessivi del gruppo si attestano a 1,55 miliardi di franchi, in aumento del 2,2% rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno. L’utile netto è pari a 346 milioni (-2,5%), ma è influenzato dalla formazione di riserve, in via precauzionale, per rischi bancari generali per un ammontare di 75 milioni di franchi.