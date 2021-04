I timori di un’inflazione fanno salire i tassi ipotecari: nel primo trimestre i tassi indicativi per le ipoteche decennali hanno raggiunto i massimi da un anno, secondo l’ultimo Barometro Ipoteche di Comparis pubblicato oggi.

All’inizio dell’anno i tassi indicativi per le ipoteche a dieci anni erano appena superiori all’1%, per poi attestarsi all’1,20% alla fine del primo trimestre. Al suo picco, il tasso indicativo è salito all’1,21%. Livelli così alti non si vedevano da un anno, scrive Comparis: nel primo trimestre dello scorso anno, infatti, spinti dallo shock del coronavirus i tassi ipotecari erano saliti al massimo all’1,19%.