Nei primi sei mesi di quest’anno avete registrato aumenti per gli utili e per i patrimoni gestiti. È chiaro che c’è una valutazione positiva da parte vostra sulle cifre del semestre, ma quali sono i principali motivi più di fondo per cui esprimete soddisfazione e quali sono le sfide maggiori che ancora restano da affrontare?

«Siamo soddisfatti perché la crescita per le nostre attività continua e perché questa crescita si riflette positivamente anche sulla nostra redditività. Come confermano chiaramente i dati del primo semestre 2021, prosegue il miglioramento della qualità del business ed abbiamo una maggiore efficienza; abbiamo anche quasi completato la razionalizzazione della nostra rete internazionale. Dobbiamo ancora affrontare sfide, certo, direi due principalmente: gli effetti del calo...