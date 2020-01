L‘Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha sanzionato un ex Ceo di una banca svizzera per un grave caso di sfruttamento di informazioni privilegiate. L’organismo procederà alla confisca degli utili conseguiti illecitamente, pari a 730’000 franchi.

Oltre a questo, si legge in un comunicato odierno, all’ex dirigente - di cui non viene rivelato né il nome, né l’istituto per il quale lavorava - viene imposto un divieto pluriennale di esercizio della professione e dell’attività.