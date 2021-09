Qual è la sua valutazione del quadro della piazza bancaria e finanziaria svizzera nel suo complesso?

«La piazza bancaria e finanziaria svizzera ha saputo affrontare bene le sfide di questi anni. La piazza elvetica è rimasta un punto di riferimento di grande rilevanza, in particolare per quel che riguarda private banking e wealth management. Certo, tra i cambiamenti che hanno caratterizzato gli ultimi anni c’è stato anche l’accrescersi della competizione da parte di altre piazze finanziarie, soprattutto di quelle asiatiche, ma la piazza svizzera è riuscita a mantenere la posizione in questo contesto cambiato. La professionalità dei suoi operatori, l’ampio know how che consente di rispondere alle richieste aumentate di clienti sia residenti e che esteri, l’affidabilità e l’efficienza della piazza...