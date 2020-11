Una delle affermazioni più diffuse in questi anni – e ancor più in questi mesi segnati dal coronavirus – è che le diseguaglianze economiche sono aumentate. Ma è davvero così? Approfondendo la questione, si può vedere come questa affermazione in realtà pecchi spesso di genericità. Intanto bisognerebbe vedere a quali diseguaglianze si fa riferimento, alcune sono legittime, legate al diverso contributo degli individui sul piano economico, altre sono invece ingiuste perché legate ad esempio a burocrazie, parassitismi, discriminazioni. Ma poi, anche volendo assumere parametri che non distinguono tra legittimo e ingiusto, non tutti i dati confortano la tesi dominante sull’aumento complessivo.

