Parlare di soldi è ancora considerato un tabù, a maggior ragione se il tema è strettamente legato all’indebitamento. In tempo di pandemia, sempre più famiglie cadono nella trappola dei debiti e il non riuscire a far fronte alle fatture scoperte è una problematica presente anche alle nostre latitudini, basti pensare che - in base alle stime dell’Ufficio federale di statistica - in Ticino l’11,8% della popolazione vive in un’economia domestica con due tipi di arretrati di pagamento a fronte di una media nazionale che si attesta al 7%. Insomma, circa dodici famiglie ticinesi ogni cento è confrontata con questo problema. «La statistica del nostro cantone è peggiore rispetto al resto della Svizzera», ci spiega Sara Duric, coordinatrice delle misure cantonali di prevenzione all’indebitamento eccessivo...