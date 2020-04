L’indice borsistico mondiale MSCI ACWI in dollari era il 23 marzo scorso attorno ai 190 punti, in discesa di oltre il 30% sull’inizio dell’anno e di oltre il 20% su un anno prima. È stato il punto più basso di questa fase segnata dalla bufera del coronavirus. Nelle tre settimane successive i rimbalzi degli indici azionari hanno ripresa forza e, pur in un quadro che resta non facile, la situazione è in parte cambiata. In questi ultimi giorni l’indice MSCI ACWI è attorno ai 230 punti, con una contrazione di meno del 20% in rapporto a inizio anno e di meno del 10% rispetto a dodici mesi fa. Gli effetti negativi del virus si fanno ancora sentire, ma ora è presente nel quadro anche una spinta di segno diverso, verso la risalita, che se dovesse confermarsi potrebbe mutare le dinamiche del mercato....