Quelle carenze nell’informazione su crescita economica e previsioni

Fra i tanti effetti negativi del coronavirus c’è anche quello di aver reso l’informazione economica più caotica e più imprecisa. Le cronache e le analisi di tenore economico già in precedenza registravano una presenza non piccola di carenze. In questi mesi la situazione non è migliorata e lo tsunami del virus sta anzi aumentando la confusione, proprio in una fase in cui ci sarebbe invece ancor più bisogno di un’informazione economica adeguata. Vediamo, tra i molti, due esempi di questi ultimi giorni, quelli relativi ai dati della Banca mondiale e dell’OCSE.

I riflettori sulle cadute

La Banca mondiale (BM), che ha come obiettivi principali l’aiuto ai Paesi in difficoltà e la lotta contro la povertà, ha reso note le sue previsioni sulla crescita economica di quest’anno e del prossimo. Di questo proliferare di previsioni si può discutere, perché è chiaro che le previsioni hanno sempre un grado di incertezza, tanto più in una fase come questa. Tuttavia, la BM è tra le istituzioni di maggior rilievo ed è giusto riferire ciò che dice. Non è però corretto accendere i riflettori, come in molti casi viene fatto, in modo preponderante su una sola parte delle previsioni. La BM prevede una contrazione del 5,2% del PIL mondiale nel 2020 e ciò è stato scritto e sottolineato. Un fascio di luce molto più piccolo ha avuto invece la previsione sul 2021: +4,2%. Illuminare quasi soltanto una parte permette di fare titoli negativi ad effetto, ma dà un quadro incompleto, minimizza la previsione sul rimbalzo delle economie.

La BM ha anche affermato che questa del 2020 potrebbe essere la peggior recessione dalla Seconda guerra mondiale e che tra 70 e 100 milioni di persone nel mondo potrebbero ritrovarsi quest’anno in povertà estrema (la soglia di questa è 1,90 dollari a persona al giorno, n.d.r.). La stessa BM usa il condizionale, quindi vedremo se così davvero sarà. È comunque sorprendente l’assenza nella gran parte delle cronache dei dati più complessivi di riferimento. Anche un solo povero è di troppo, ma l’informazione economica deve fornire anche il contesto e la dinamica. È la stessa BM a dire che il tasso mondiale di povertà estrema nel 2019 era pari all’8,23% della popolazione mondiale e che questo tasso potrebbe salire nel 2020 all’8,82% nella prima ipotesi e al 9,18% nella seconda. Per avere un’idea, questo tasso era del 37% nel 1990. Dunque, è certo male se i poveri a causa del virus tornano a salire (si spera solo temporaneamente), ma bisogna anche dare le proporzioni.

I rimbalzi in ombra

L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che raggruppa 36 Paesi tra industrializzati ed emergenti, ha pure reso note le sue previsioni. L’OCSE è più pessimista della Banca mondiale e prevede una contrazione del PIL mondiale del 6% nel 2020, nel caso lo choc del coronavirus non si ripeta; nel caso si ripetesse, la discesa del PIL prevista è del 7,6%. Anche su questo versante, impressiona la sproporzione tra il grande cono di luce accordato da molti media alle contrazioni del 2020 e il piccolo faro acceso invece sui rimbalzi previsti dalla stessa OCSE per il 2021: +5,2% nel primo caso e +2,8% nel secondo.

I dati dell’OCSE forniscono anche l’occasione per tornare sul fatto che i Paesi del rigore nei conti pubblici e quindi con basso indebitamento – tra i quali Germania e Svizzera – spesso paradossalmente non godono di buona stampa. Una sorta di diffusa «schadenfreude» (piacere provocato dalle sfortune altrui) ha rifatto ampiamente capolino in questa fase e viene adottata anche da quanti intenderebbero in questo modo dimostrare che anche i forti soffrono parecchio e che quindi non sono poi così forti. Nell’ansia di mostrare ciò, molti si dimenticano però di dare un quadro completo delle cifre.

Il rigore nel mirino

Così, mentre si danno grandi titoli alle cadute di produzione ed export in aprile in Germania (ma chi non ha avuto forti contrazioni a causa del virus?), ci si scorda che la stessa Germania nel primo trimestre 2020 ha avuto una flessione del PIL minore rispetto alla media UE (dati Eurostat) e che la stessa OCSE – torniamo a questa – prevede nel primo caso per l’economia tedesca una discesa del PIL del 6,6% nel 2020 e un rimbalzo del 5,8% nel 2021 (contro rispettivamente il -9,1% e +6,5% dell’Eurozona; il -11,4% e +7,7% della Francia; il -11,3% e +7,7% dell’Italia). E la Svizzera? Secondo l’OCSE avrà -7,7% e +5,7%. Insomma, nel quadro negativo dovuto al virus Germania e Svizzera sono tra le economie europee che stanno quantomeno limitando i danni, anche grazie ai loro conti pubblici tenuti in ordine. Ma questo non vale per i molti che, anche nei media, vedono sempre il rigore come fumo negli occhi.

©CdT.ch - Riproduzione riservata