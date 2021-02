La SPAC, chi è costei? Per i non addetti ai lavori resta un po’ misterioso l’acronimo di Special Purpose Acquisition Company, che negli ultimi tempi ha fatto sempre più capolino nelle cronache finanziarie. In pratica, si tratta di un tipo di società che ha lo scopo specifico di acquisire; i fondatori di una SPAC insomma raccolgono capitali con l’obiettivo di acquistare una società esistente e di portarla in Borsa. Indicate anche come blank check companies (società degli assegni in bianco), per via del fatto che l’obiettivo viene dichiarato solo dopo, le SPAC sono presenti anche in Europa ma stanno conoscendo uno sviluppo in particolare negli USA, dove sui listini azionari queste società sono ormai parecchie.

La formula

La SPAC dispone di un tempo limitato per attuare l’acquisizione – per le norme...