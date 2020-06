L’ex presidente della Banca nazionale svizzera (BNS), Philipp Hildebrand, ritiene che l’attuale crisi economica non sia così grave come la crisi finanziaria del 2008 e che le imprese non cambieranno radicalmente il loro modo di operare.

Ma molte aziende sono troppo concentrate sull’efficienza e sulla massimizzazione del profitto, ha detto. «I costi di un sistema super efficiente è troppo alto in caso di incidente», ha commentato. In futuro si passerà probabilmente da un sistema «just in time» a un sistema «just in case». Molte realtà, come i centri dati in India o la dipendenza dai fornitori cinesi, saranno messe in discussione.