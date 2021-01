«Una boccata d’ossigeno?_Di più». Paolo Poretti può tirare il fiato. Gli aiuti votati ieri dal Gran Consiglio permetteranno al suo negozio e all’intero settore di andare avanti per un po’. Ma - e ce lo ha ribadito più volte - non saranno la panacea di tutti i mali. Proprio con lui - titolare di uno storico negozio di moda in centro a Lugano e all’epoca presidente della Società commercianti (nel frattempo ha passato il testimone a Rupen Nacaroglu) - avevamo parlato quasi un anno fa (era il 27 marzo) dell’importanza dei crediti ponte concessi alle aziende e garantiti dalla Confederazione. Un aiuto che tenne a galla - durante il primo lockdown - migliaia di società in tutta la Svizzera. Quasi un anno è passato, dicevamo, e i negozi non essenziali sono tornati a essere chiusi. Con Poretti abbiamo...