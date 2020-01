«Gli ultimi decenni ci hanno inviato un segnale chiaro: le crescenti diseguaglianze sono un problema che può solo peggiorare se non affrontato. Le politiche di bilancio restano uno strumento potente, ma il settore finanziario non va ignorato. Se lo facciamo gli anni 2020 potrebbero essere molti simili al 1920» spiega Georgieva, invitando quindi a non commettere gli stessi errori due volte. «Facciamo dell’anno in corso un anno di azione e trasformiamo il decennio del 2020 in un decennio di prosperità per tutti» mette in evidenza Georgieva.