Il Consiglio federale non ha apprezzato le critiche di chi sostiene che, nella gestione della pandemia, l’unica cosa che conta siano le finanze. Ueli Maurer, capo del dipartimento competente, ieri ha ricordato che la Confederazione sta mobilizzando risorse finanziarie - e si parla di miliardi - che al momento non possiede: ossia, si sta indebitando.

Il ministro delle Finanze ha calcolato che nel 2021 la Svizzera spenderà altri 15 miliardi nella lotta contro la pandemia, a sostegno di persone e imprese che subiscono le conseguenze del COVID-19. Per rendere l’idea di cosa significhi ha precisato: «Per lottare contro questo virus, l’indebitamento è di 150 milioni di franchi al giorno, ovvero 100.000 franchi al minuto».

«Siamo tra i primi nella classifica delle nazioni per ciò che concerne il sostegno all’economia», ha dichiarato Maurer, che tuttavia non è intenzionato a distribuire soldi senza criterio: «Dobbiamo elargire gli aiuti rapidamente ma pur sempre garantendo ai contribuenti che questi aiuti sono giustificati».

È quindi il presidente della Confederazione Guy Parmelin che ha lanciato un invito alla tolleranza: «Tanti desiderano risposte semplici, chiare e univoche», ha detto, «ma queste soluzioni non esistono in una società democratica» dove bisogna costantemente far fronte alle divergenze e ai conflitti d’interesse.