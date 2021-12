La banca ticinese PKB Privatbank ha annunciato di aver firmato venerdi 17 dicembre un «referral agreement» con Quintet Private Bank (Svizzera) Ltd riguardante i clienti di private banking di Quintet in Svizzera. L’accordo segue alla decisione di Quintet, risalente allo scorso ottobre, di voler cessare le sue attività bancarie a Zurigo, che stando a Finnews.ch comprendono asset per circa 1,85 miliardi di euro e 87 dipendenti. Grazie a questo accordo i clienti di private banking di Quintet potranno trasferire i conti presso PKB. Come si legge in una nota diffusa da PKB, «questo accordo è un’ulteriore prova dell’impegno di PKB nel voler rafforzare la sua presenza locale a Zurigo, un mercato fondamentale sin dalla fondazione della banca nel 1958. Nell’aprile 2021, PKB ha assunto relationship managers di alto profilo localmente e nominato il nuovo responsabile della filiale». Al contempo, precisa un portavoce della banca, PKB non intende riprendere dei collaboratori di Quintet.