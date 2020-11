Raiffeisen lascerà l’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) a fine marzo 2021. Lo ha indicato oggi l’istituto bancario sangallese, precisando che intende in futuro rappresentare i propri interessi in modo indipendente.

Il gruppo, si legge nel comunicato, «rafforza l’impegno verso gli interessi della clientela privata e PMI residente in Svizzera e si esprimerà in futuro in modo indipendente in merito a temi legislativi e in materia di vigilanza».