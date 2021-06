UBS e Credit Suisse presentano tassi di fondi propri regolamentari corrispondenti ai livelli precedenti alla pandemia e soddisfano pienamente i requisiti legali di trasparenza della regolamentazione «too big to fail» - elaborata per impedire il fallimento di istituti con valenza sistemica -, scrive la BNS in un comunicato. Le due banche sono quindi ben posizionate per affrontare le sfide attuali e per sostenere l’economia reale.