Questa storia ha un incipit ricorrente nel mondo delle PMI. Da una parte un’impresa familiare, guidata da una coppia di imprenditori che vorrebbero andare in pensione ma non sanno a chi passare il timone. Dall’altra due giovani intraprendenti, decisi a buttarsi nel mondo dell’imprenditoria e a «mettere le mani in pasta».

In questo caso, nel vero senso della parola. La Di Lella è...