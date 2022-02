Record di fusioni e acquisizioni che hanno visto protagoniste piccole e medie imprese (PMI) svizzere: nel 2021 sono state contate 233 operazioni di questo tipo, contro le 187 del 2020 e le 196 del 2019 pre-pandemico. Per ritrovare un numero analogo (231) bisogna risalire al 2013. Sono in particolare aumentate le acquisizioni all’estero operate da ditte elvetiche (+30% a 60), emerge dai dati pubblicati oggi da Deloitte Svizzera, che al tema dedica uno studio giunto alla 16. edizione. Nella metà dei casi erano coinvolti stati confinanti, in particolare la Germania. I settori più interessati sono l’informatica e la sanità.