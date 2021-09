Riassicurazione: Swiss Re vuole crescere con rischi cibernetici e climatici

Swiss Re intravede un grande potenziale di crescita per il mercato assicurativo mondiale. Il riassicuratore zurighese vuole anch’esso trarne profitto: «per noi vediamo buone possibilità di crescita soprattutto per quanto riguarda i rischi cibernetici e climatici e nel campo della sostenibilità», ha dichiarato oggi Thierry Léger, Chief Underwriting Officer (responsabile Assunzione rischi) durante una videroconferenza in occasione del convegno del ramo assicurativo «Rendez-Vous de Septembre».