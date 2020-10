Ricchi sempre più ricchi con la COVID-19

Anche in tempi di coronavirus piove sul bagnato in materia di ricchezza: nonostante la pandemia, o più precisamente grazie proprio agli sbalzi in borsa causati dalla crisi, i miliardari del pianeta hanno visto nell’ultimo anno aumentare le loro sostanze, per raggiungere alla fine di luglio il valore record complessivo di 10’200 miliardi di dollari.