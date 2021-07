Il gigante del lusso Richemont ha registrato nel primo trimestre dell’esercizio 2021/22 un rialzo del fatturato, dopo un 2020 pesantemente penalizzato dalla pandemia. Le vendite sono aumentate in tutte le regioni e in tutte le divisioni.

L’allentarsi delle restrizioni introdotte per combattere il coronavirus ha dunque fatto bene alle casse della multinazionale, proprietaria fra gli altri di rinomati marchi come Cartier, IWC e Montblanc. Gli affari sono migliorati ovunque in giro per il mondo, in particolare nelle regioni Americhe, Giappone e Medio Oriente/Africa.