Stando ai dati diffusi oggi nel periodo in questione il fatturato è sceso (su base annua) dell’8% a 13,1 miliardi di euro (14,4 miliardi di franchi) sulla scia delle incertezze causate dall’epidemia di coronavirus e delle restrizioni di viaggio, che hanno indotto i consumatori a spendere meno. Come però avvenuto per i concorrenti francesi LVMH e Kering le vendite sono tornate a crescere rapidamente con il miglioramento della situazione in Cina e negli Stati Uniti.