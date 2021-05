Il petrolio resta una fonte rilevante, ma la sua quota nel mercato dell'energia è calata nel corso degli anni; gradualmente si sono fatti avanti il gas naturale e fonti rinnovabili come il solare, l’eolico, altre ancora. L’elettricità intanto sta ampliando la sua presenza, anche attraverso il settore auto e i nuovi motori elettrici che si stanno diffondendo. A quali ritmi continuerà ora l’espansione delle fonti di energia rinnovabili? E quale sarà la tendenza per il prezzo del petrolio? Alcuni settori industriali inoltre hanno sempre più bisogno di minerali particolari, le cosiddette terre rare. Quali evoluzioni potranno avere la produzione e i prezzi di quest'ultime? Di tutto questo si parla stasera a Index, su TeleTicino alle 20.15 e in replica alle 22.50. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Walter Lisetto di Axion Swiss Bank e Bruno Chastonay, consulente finanziario. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.