Il petrolio resta una fonte di energia importante a livello mondiale. Si sono però ormai affacciate con forza altre fonti, sia nella gamma tradizionale sia in quella delle rinnovabili. Nell’industria automobilistica, in particolare, si è aperto chiaramente il discorso dell’auto elettrica, che comporta un cambiamento notevole anche sul versante dell’energia. Quali sono dunque le possibili prospettive per il petrolio e per le altre maggiori fonti di energia? Di tutto questo si parla stasera a Index, alle 22 su TeleTicino. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Alberto Conca di Zest e Vito Monte di Centro Studi Monte. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.