Le Borse mondiali hanno chiuso il 2020 nel complesso in territorio nettamente positivo. In Europa si sono distinte le Borse di Francoforte e Zurigo, che hanno terminato l’anno in progresso. Quale potrebbe essere nei prossimi mesi l’andamento della Borsa svizzera? In campo valutario nel 2020 è emersa soprattutto una discesa del dollaro americano. Il franco svizzero ha guadagnato terreno sulla valuta USA ed è rimasto in sostanza stabile sull’euro. Come potrebbero andare le cose ora per la moneta elvetica? Di tutto questo si parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.10 e, in replica, alle 22.30. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Sascha Kever di PKB e Vito Monte di Centro Studi Monte. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.