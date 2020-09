A livello mondiale le Borse hanno in sostanza recuperato le perdite subite a causa del coronavirus. USA e Asia hanno fatto da traini principali, in Europa la situazione è differenziata. Zurigo è tra le piazze che più hanno riguadagnato terreno, Milano invece è tra le piazze che per ora restano abbastanza distanti dai livelli pre virus. Quali prospettive ci sono adesso per Zurigo e per Milano? Cosa si può prevedere più in generale per le Borse internazionali? Se ne parla stasera a Index, in onda a Teleticino alle 20 e, in replica, alle 22.30. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Sascha Kever di PKB e Vito Monte di Centro Studi Monte. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.