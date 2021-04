Nonostante alcune oscillazioni in queste ultime settimane, le Borse principali hanno sin qui mantenuto la tendenza di fondo al rialzo. È la stessa tendenza che ha portato i maggiori listini azionari a superare la caduta di un anno fa, in occasione della prima ondata di coronavirus, e a guadagnare poi ulteriore terreno sino agli attuali, elevati livelli. Nei prossimi mesi le Borse registreranno correzioni marcate al ribasso o rimarranno dentro questo trend al rialzo? Se ne parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.10 e, in replica, alle 22.45. Conduce Lino Terlizzi, editorialista del Corriere del Ticino. Ospiti Alberto Tocchio di Kairos e Vito Monte di Centro Studi Monte. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.