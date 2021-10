Riorganizzazione in vista presso Volkswagen: a rischio 30 mila posti di lavoro?

Debutti in Borsa, frena l’entusiasmo

Dopo nove mesi da record per le nuove quotazioni societarie sui listini, nelle ultime settimane l’appetito degli investitori era in calo - Diversi sbarchi sono stati sospesi sulla scia dei timori di una crisi del debito in Cina, dell’aumento dell’inflazione e di una performance fiacca sui mercati finanziari