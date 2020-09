A TeleTicino torna questa sera Index, la trasmissione di finanza ed economia che va in onda ogni venerdì sera e che ora compie dieci anni. Dopo la lunga pausa imposta dal coronavirus, i riflettori si riaccendono anche per lo spazio settimanale di economia di TeleTicino. Dal 2010, Index tratta ogni settimana i temi principali dei mercati finanziari e delle economie, con riferimenti al quadro internazionale ma anche, e soprattutto, alla Svizzera, al Ticino e alla vicina Italia.

In onda alle 20.00 e alle 22.30

In questi dieci anni ci sono stati di volta in volta cambiamenti relativi allo studio e alla grafica. Quest’anno, c’è anche per Index il nuovo studio di TeleTicino, ampio e ancor più tecnologico. Novità anche per gli orari : Index andrà in onda non più alle 22, bensì alle 20.00 e in replica alle 22.30.

La formula centrale della trasmissione rimane quella consolidata, cioè il dibattito con due esperti presenti in studio, ospiti del conduttore Lino Terlizzi, curatore della trasmissione, già vicedirettore e ora editorialista del Corriere del Ticino. Index vive di una doppia scommessa, sui contenuti e sul modo di presentarli. In trasmissione si parla di Borse, valute, materie prime, mercati finanziari nel loro complesso, ma si cerca , e questa è la prima scommessa, di non rappresentare i mercati come a sé stanti, bensì come legati anche ai fatti dell’economia, dell’industria, dei commerci, rispecchiando maggiormente la realtà concreta.

L’altra scommessa è offrire una trasmissione che possa interessare sia gli addetti ai lavori sia il pubblico più in generale, che è fatto d’altronde di persone che sono ogni giorno oggettivamente investitori, produttori, consumatori. In tutti questi anni Index ha raggiunto un suo pubblico, composto da soggetti diversi tra loro, e l’intenzione è lavorare per mantenere e, nei limiti del possibile, ampliare questo pubblico.

L’idea di fondo è che anche sui temi finanziari ed economici sia possibile cercare una via che coinvolga e non escluda. L’economia d’altro canto è nella vita di tutti e ciò rende ancor più opportuno allargare la platea dell’informazione economica. Uno degli obiettivi di Index è avere un linguaggio il più possibile non complicato, comprensibile anche per chi non si occupa abitualmente di questi temi. Nei circa trenta minuti della trasmissione si cerca di spiegare ciò che accade anche con l’ausilio della grafica, si mostrano le cifre principali dei mercati, in modo che sia i fatti che i numeri siano il più possibile chiari. Il pubblico può porre le domande agli esperti e al conduttore, attraverso il numero di WhatsApp 079/500.43.50, che viene mostrato sullo schermo. Una parte della trasmissione può così vivere anche di un rapporto diretto con il pubblico.

Nello scenario economico internazionale convivono in questa fase molti elementi, diversi tra loro. Riduzioni e blocchi di attività economiche, imposte nei mesi scorsi dal coronavirus, si sono inevitabilmente fatti sentire, con pesanti contrazioni delle economie nella gran parte dei Paesi. D’altro canto è ora in atto una graduale ripresa economica; quasi tutti gli esperti prevedono un’attenuazione della recessione internazionale a fine anno e un rimbalzo dei Prodotti interni lordi (PIL) nel 2021.

Tra PIL e listini

Nel frattempo, le Borse hanno attuato un recupero molto rilevante dopo la caduta consistente registrata in occasione dell’esplosione del virus, tra febbraio e marzo. Si tratta ora di cercare di capire se i maggiori listini azionari subiranno battute d’arresto o se confermeranno invece la linea del rialzo, vista in sostanza, anche oltre le attese, in questi ultimi mesi. E proprio la situazione e le prospettive delle Borse avranno un ampio spazio nella puntata di stasera di Index. Con un’attenzione particolare, come sempre, alla Borsa svizzera, al franco, all’economia elvetica, a quanto accade alle nostre latitudini e nella vicina Italia.

