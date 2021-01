La Federal Reserve rispetta le attese e non tocca i tassi di interesse, che restano fermi in una forchetta fra lo zero e lo 0,25%. L’istituto centrale americano, nella sua prima riunione dell’era di Joe Biden, ha confermato anche le misure di quantitative easing decise negli scorsi mesi. La decisione di lasciare invariate le sue politiche è legata ai segnali di ripresa che si sono manifestati nell’economia d’oltreoceano, che tuttavia stanno perdendo forza. Preoccupa soprattutto la situazione del mercato del lavoro.

Obiettivo di inflazione al 2%

L’istituto mantiene l’obiettivo di inflazione e si aspetta che sarà appropriato mantenere questo livello dei tassi «fino a quando le condizioni del mercato del lavoro non avranno raggiunto livelli coerenti con le valutazioni del Comitato sulla massima occupazione e l’inflazione è aumentata al 2% ed è sulla buona strada per superare moderatamente il 2% per qualche tempo».

Il presidente Jerome Powell ha ribadito che ci sono speranze nel vaccino, ma che nessuno sa veramente quali effetti avrà. Esistono molti scenari e la Fed deve considerare anche il peggiore. «Per l’economia non c’è niente di più importante del vaccino - ha notato -. Per esempio io ho già fatto la mia prima vaccinazione e dovrò ricevere la seconda a breve. Anche la creazione di posti di lavoro dipende molto da questo fattore. Non siamo ancora riusciti a mettere sotto controllo il virus».

«I nostri obiettivi rimangono la crescita, prezzi stabili e solidità del sistema finanziario. Rimaniamo vigili ma non prevedo grandi cambiamenti nella politica monetaria nel breve termine». Secondo Powell la costruzione, i beni durevoli e i consumi mostrano che l’economia americana si sta riprendendo. «Noi crediamo - ha sottolineato - che la nostra politica stia sostenendo la congiuntura e che stiamo applicando le misure giuste. È troppo presto per ritirarle».

«Abbiamo imparato molto nel passato - ha rilevato - e sappiamo che dobbiamo comunicare in modo preciso, essere trasparenti ed agire in modo graduale. Ma prima di cambiare politica dobbiamo finire il lavoro. C’è molta gente nel Paese che ha perso l’impiego e fino a quando la disoccupazione non diminuirà, non possiamo cambiare politica».

La deflazione prevale

Ad una domanda se pensa che il pacchetto di aiuti da 1900 miliardi di dollari possa avere effetti inflazionistici, ha risposto che ci sono spinte deflazionistiche a livello mondiale. «Oltre alla pandemia, ci sono fenomeni come l’invecchiamento della popolazione, le innovazioni tecnologiche e la globalizzazione che concorrono a tenere bassi i prezzi. La dinamica inflattiva negli USA è piatta. Saremmo favorevoli ad una inflazione un po’ più alta, ma questo ora è molto improbabile».

