Dopo Brexit, il Risiko delle Borse europee si arricchisce di nuovi scenari. A fianco di Francoforte e Parigi, le prime settimane del 2021 hanno visto emergere come nuovo hub finanziario europeo Amsterdam: in gennaio dalla piazza olandese sono passate azioni per un controvalore medio giornaliero di 9,2 miliardi di euro, più del quadruplo rispetto a dicembre, mentre i volumi di Londra sono crollati a 8,6 miliardi di euro medi al giorno. Dietro alla sorprendente performance dell’Olanda ci sono diversi motivi. In primo luogo è stata scelta da tempo sia dal Chicago Board Options Exchange che dal London Stock Exchange Group Plc’s Turquoise platform come piazza per le transazioni all’interno dell’UE, processo poi accelerato nelle ultime settimane per l’assenza di un accordo tra Londra e Bruxelles...