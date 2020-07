Sia nel settore aziendale che in quello dei clienti privati, Banca Migros ha mantenuto invariata la sua politica dei rischi improntata alla cautela. Nei crediti privati, ciò ha significato un un calo del volume del 4,4% a 900 milioni. Come ulteriore misura di prevenzione dei rischi, nel primo semestre Banca Migros ha costituito singole rettifiche di valore per un totale di 9,3 milioni.