Solido secondo trimestre per UBS: da aprile a giugno 2021 il numero uno bancario elvetico ha guadagnato 2,01 miliardi di dollari, registrando un aumento del 63% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’istituto ha beneficiato di condizioni di mercato favorevoli e di un sentimento positivo da parte degli investitori.

L’utile prima delle imposte si è attestato a 2,6 miliardi di dollari, contro gli 1,58 miliardi del secondo trimestre 2020, indica questa mattina UBS in una nota. I risultati presentati - che tradizionalmente vengono espressi in dollari - superano nettamente le previsioni formulate dagli analisti contattati dall’agenzia finanziaria AWP.

Nella gestione patrimoniale globale (GWM), spiega il più grande istituto bancario elvetico, i nuovi attivi netti che generano commissioni si sono attestati a 25,0 miliardi di dollari, pari a un tasso di crescita annualizzato dell’8% nel trimestre con afflussi in tutte le regioni. In qualità di maggiore banca di gestione patrimoniale al mondo, il gruppo a metà anno gestiva 4485 miliardi di dollari di patrimonio della clientela. In questo settore, che rappresenta il core business di UBS, l’utile prima delle imposte è salito a 1,29 miliardi di dollari, contro 880 milioni di un anno fa.