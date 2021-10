Il livello dei salari in termini reali, aggiustato per gli effetti dell’inflazione, dovrebbe aumentare solo dello 0,1% quest’anno e dello 0,4% - oppure 0,8% in termini nominali - nel 2022, a causa di un tasso di inflazione previsto dello 0,5% per l’anno finanziario in corso e dello 0,4% per il prossimo, indica oggi UBS sulla base di un’inchiesta condotta su 314 aziende.