Salt continua a crescere: nel secondo trimestre ha registrato 15.200 nuovi abbonamenti di telefonia mobile, osservando la progressione più marcata dal 2013 sull’arco di 12 mesi.

Alla fine di giugno i clienti sono saliti a 1,3 milioni, informa la società telecom in un comunicato odierno. Il trimestre si è chiuso con ricavi per 253 milioni di franchi, in aumento del 4% rispetto allo stesso periodo del 2020. L’utile operativo a livello Ebitda - earning before interest, taxes, depreciation and amortization: cioè il profitto prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti - è salito del 12% a 113 milioni. Sull’insieme del primo semestre i proventi sono stati 505 milioni (+3% su base annua), con un’Ebitda di 212 milioni (+4%).

«Questo ulteriore eccellente risultato trimestrale, con la continua forte crescita dei clienti in tutti i segmenti, dimostra che siamo sulla strada giusta e ci mette in una posizione più forte che mai», commenta il Ceo Pascal Grieder, citato nella nota. Il manager con dottorato conseguito presso il Politecnico federale di Zurigo sottolinea anche come ieri il periodico economico Bilanz abbia pubblicato una classifica da cui emerge che Salt è il miglior operatore universale in Svizzera per i clienti privati.

Nata nel 1999 come filiale dell’impresa britannica Orange, di cui aveva anche il nome, Salt è stato il terzo operatore ad aver ricevuto dalle autorità elvetiche una concessione per la telefonia mobile. Fra il 2012 e il 2014 l’azienda è stata di proprietà della società d’investimento inglese Apax, che l’ha poi venduta alla holding francese NJJ Capital appartenente al miliardario francese Xavier Niel. Nell’aprile 2015 è stata ribattezzata con la nuova ragione sociale di Salt. Oggi l’impresa con sede a Renens (VD) ha 103 negozi e una rete di telefonia che raggiunge il 99% della popolazione svizzera. La società non è quotata in borsa.

