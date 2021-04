Il concetto alla base è semplice quanto lodevole: salvare il cibo che altrimenti andrebbe buttato nella spazzatura e dargli una nuova vita. Un piccolo gesto quotidiano che aiuta a combattere lo spreco alimentare e tende la mano verso la salvaguardia del pianeta. Stiamo parlando di Too Good To Go (letteralmente significa «troppo buono per essere buttato»), l’applicazione dell’omonima società danese che sta prendendo sempre più piede in Svizzera, ma anche in Ticino, e permette di ritirare a prezzi scontatissimi prodotti ancora buoni ma invenduti. E sono diversi i rossocrociati che, dall’introduzione dell’app nel nostro Paese nell’estate del 2018, hanno deciso di abbracciare questa filosofia: attualmente 1.257.324 milioni utilizzano Too Good To Go, 4.011 tra bar, ristoranti, supermercati della grande distribuzione come Manor e Migros, panetterie e hotel sono sull’app e fino ad oggi in Svizzera sono stati salvati 2.687.708 pasti.

© Too Good To Go

La parola d’ordine è quindi responsabilità. E come detto, il Ticino non si è certo tirato indietro quando nel 2019 i promotori di Too Good To Go sono venuti a bussare alle porte del nostro cantone per offrire ai ticinesi la possibilità di rendersi attivi nella lotta contro lo spreco alimentare. I numeri, ci conferma Alina Swirski, country manager di Too Good To Go Svizzera, parlano chiaro: «In Svizzera Too Good To Go conta più di 4.000 partner sull’applicazione, 140 dei quali si trovano in Ticino. Inoltre, sempre in Ticino sono stati salvati 55.000 pasti dei 2.6 milioni tratti in salvo in tutta la Svizzera». L’iniziativa della società, che preferisce piuttosto chiamarsi movimento, ha subito un’importante crescita in questi anni soprattutto perché è riuscita a rispondere a una forte esigenza della clientela: fare qualcosa di concreto contro lo spreco alimentare e diminuire l’impatto in termini di sostenibilità. Per comprendere meglio quanto questo fenomeno abbia influito sulle abitudini dei consumatori, Swirski ci spiega che «se alla fine del 2019 si contavano 650.000 utenti registrati e 1.800 partner, l’anno successivo gli utenti registrati erano 1.1 milioni (+70%) e le imprese partner 3.300 (+80%). Alla fine del 2019 si contavano 780.000 Magic Box salvate, e l’anno successivo il numero è salito a più di 2.1 milioni (+170%)».

© Shutterstock

Ristoranti chiusi, magazzini pieni

Come noto, la pandemia ha sconvolto praticamente tutti i settori e quello alimentare non è stato risparmiato. La catena di approvvigionamento è stata messa a dura prova e si è creato un duplice problema con la chiusura di bar e ristoranti: i clienti del settore del commercio all’ingrosso stanno pian piano scomparendo e di conseguenza i magazzini rimangono pieni zeppi di cibo. Lo spreco alimentare è quindi diventato un problema sempre più presente e importante.

La country manager di Too Good To Go Svizzera rileva che durante il periodo pandemico hanno lavorato a stretto contatto con grossisti e produttori per raggiungere nuovi clienti ed evitare lo spreco di prodotti freschi: «Nuovi partner e produttori ci contattano per organizzare delle soluzioni temporanee di liquidazione delle loro scorte e per aiutarli a salvare il cibo rimasto invenduto a causa della chiusura dei commerci».

Ma come funziona?

Too Good To Go lotta contro lo spreco alimentare dal 2016 e utilizza la tecnologia per connettere le persone e fornirgli uno strumento per ridurre lo spreco alimentare. L’omonima applicazione (gratuita) mette in contatto gli utenti con ristoranti, supermercati, panetterie e molto altro allo scopo di salvare il cibo invenduto a fine giornata e offrirlo al consumatore sotto forma di porzioni a sorpresa, chiamate «Magic Box». Il contenuto, generalmente un mix di diversi elementi che spaziano dalla frutta alla verdura, passando per il pane, la carne e i dolci, sono venduti sull’app a un prezzo nettamente inferiore. Ad esempio, una Magic Box di frutta e verdura è venduta a 4.90 franchi al posto di un valore totale di 15 franchi. E ancora, una Magic Box mista contenente prodotti di supermercato è presente sull’app a 5.90 franchi al posto di 18 franchi. Per dirla con le parole dei fondatori del movimento: «Tutti ci guadagnano: i commercianti, gli utenti e l’ambiente!».

©CdT.ch - Riproduzione riservata