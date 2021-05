Samsung intende investire 17 miliardi di dollari in una nuova azienda per la produzione di chip negli USA. Lo riportano i media statunitensi, citando il vicepresidente della società Kinam Kim. Una mossa che arriva durante la visita del presidente sudcoreano Moon Jae-in alla Casa Bianca, mentre l’amministrazione Biden cerca di rafforzare le catene di fornitura di materiale strategico, in particolare di microchip, di cui ha accusato recentemente una grave carenza.