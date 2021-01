Sanofi acquisisce Kymab per oltre 1 miliardo dollari

Sanofi e Kymab, un’azienda biofarmaceutica che sviluppa anticorpi monoclonali completamente umani con particolare attenzione alle malattie immuno-mediate e alle terapie immuno-oncologiche, hanno stipulato un accordo in base al quale Sanofi acquisirà Kymab per un pagamento anticipato di circa 1,1 miliardi di dollari e fino a 350 milioni al raggiungimento di una serie di traguardi.

L’acquisizione della britannica Kymab dovrebbe chiudersi nella prima metà dell’anno. L’anticorpo monoclonale in questione, da cui si attende un farmaco sperimentale, ha il potenziale per trattare un’ampia varietà di malattie immuno-mediate e disturbi infiammatori. Viene studiato in pazienti con dermatite atopica da moderata a grave, la cui malattia non è adeguatamente controllata con corticosteroidi topici.