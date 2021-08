Grazie all’elevato volume di transazioni, all’aumento dei proventi dell’attività di brokeraggio e all’accresciuta base patrimoniale rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, gli utili da commissioni e servizi sono aumentati del 21% toccando la quota di 692 milioni di franchi. L’attività di trading ha registrato maggiori ricavi, in particolare dalle contrattazioni dei derivati da parte della clientela, soprattutto in Asia; tuttavia, a causa della copertura valutaria, il reddito totale da attività di negoziazione e altri proventi è diminuito del 14%, passando a 159,5 milioni di franchi. In un contesto di tassi di interesse ancora bassi, l’utile da operazioni su interessi è stato di 101,9 milioni, il 28% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel complesso, LGT ha visto crescere l’utile lordo del 6%, pari a 953,4 milioni di franchi.